Анна Новосад стала однією з наймолодших в українському уряді. Чим живе міністр освіти, як збирається зацікавити українців і продовжувати освітню реформу – далі у матеріалі.

Ранок Анни Новосад починається о п’ятій ранку. Спочатку пробіжка, далі збори та сніданок, а потім до уряду. Так проходить день нового міністра освіти.

– В мене нема часу ні на що, окрім міністерства, – каже вона.

Згідно з декларацією, живе Анна Новосад у квартирі матері, придбаній ще 11 років тому. Переїздити ближче до центру наразі не планує. Тим більше, каже, тут є прекрасний ліс.

Тепер одна з її цілей – зробити так, щоб освіта у маленьких містечках не поступалася столичній.

– Однією з наших задач є рівний доступ до освіти, в першу чергу початкової і базової. А от старша школа, це те над чим ми хочемо працювати, такі ліцеї в якому навчалася я, це така класична профільна старша школа, вона дає більш поглиблену освіту за певними напрямками і ось мережу таких профільних шкіл ми, власне, маємо створити, – каже Новосад.

Уже, виступаючи перед абітурієнтами, урядниця проголосить дивне для нашого вуха твердження. Вища освіта – не обов’язкова.

– Піде в університет або не піде, що теж нормально, це до речі, теж не страшно.

Дорогою пояснить, що така велика кількість випускників вишів, що працюють не за освітою – неправильне явище для країни. Яке породило нестачу фахівців робітничих професій. Тож нині думають дозволити безкоштовну другу професійно-технічну освіту. І головне – навчання має бути цікавим. А тут має допомогти діджиталізація.

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Також вона розповіла, що буде у підручниках історії про вибори президента України Володимира Зеленського.

– Я не знаю, думаю точно буде щось про нову нормальність, те, як відбулися зміни були дуже неочікуваним. Мені здається, що тут будуть потрібні ще якісь антропологічні дослідження.

Також міністерка розповіла, що хоче встигнути за 5 років:

– Ви знаєте, зараз багато країн міряються не рівнем ВВП, а рівнем щастя. І мені дуже хочеться, щоб діти в українських школах були щасливішими.

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До речі, Анна Новосад назвала свої головні завдання на новій посаді.