Україна запропонувала покращити відносини з Угорщиною, використовуючи досвід угорсько-словацьких транскордонних проблем.

Заступник директора другого територіального департаменту Міністерства закордонних справ Анатолій Соловей розповів, що у 2010 році Угорщина внесла зміни у законодавство, на що Словаччина відповіла введенням системи штрафів.

Проте країнам вдалося вирішити транскордонну проблему і Україна пропонує використати зазначений досвід для покращення відносин з Угорщиною.

– Цей період завершився після того, як обидва прем’єри провели конструктивну зустріч, домовилися перевести комунікацію в інше русло і зосередитися на вирішенні конкретних практичних питань економічного характеру і розвитку транскордонних регіонів, – сказав Соловей.

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Він висловив сподівання, що угорська сторона прислухається до пропозиції України і почнеться покращення відносин.

До слова, Угорщина назвала умову для скасування вето на переговори з НАТО.