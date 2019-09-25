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Факти / Україна

Україні вистачить запасів газу, якщо РФ зупинить транзит – Коболєв

Запасів газу достатньо на випадок, якщо РФ перерве транзит до Євросоюзу через територію України.

Транзит газу

Голова НАК Нафтогаз Андрій Коболєв заявив, що в України достатньо запасів газу, щоб забезпечити себе, якщо Росія зупинить транзит до ЄС через українську територію.

Коболєв зазначив, що запаси газу у підземних сховищах досягли найвищого показника за останні дев’ять років і становлять 20 млрд кубометрів.

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– Це більш ніж на 4 млрд перевищує минулорічний показник і є найбільшим рівнем за останні дев’ять років. Газу в підземці достатньо, щоб забезпечити надійну роботу ГТС і газопостачання українських споживачів цієї зими, навіть якщо Росія піде на переривання транзиту через Україну, – сказав він.

За його словами, Нафтогазу вдалося повністю виконати план з підготовки до зими.

Нагадаємо, 19 вересня віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович назвав умови, які Україна повинна виконати для укладання нового контракту щодо транзиту газу.

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