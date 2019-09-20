Контракт України з Газпромом на прямі поставки газу можливий тільки на ринкових умовах.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель повідомив, що Росія готова підписати договір про транзит газу в разі виконання українською стороною норм європейського законодавства.

За його словами, під час переговорів сторони дійшли згоди, що ціна на газ повинна бути ринковою, враховуючи ті тренди, які існують на європейському ринку.

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Олексій Оржель також додав, що Росія готова працювати за європейськими правилами.

Російська сторона підтвердила, що за умови готовності української сторони на 1 січня, вона готова підписати договори, як того вимагають європейські правила, – сказав під час брифінгу Олексій Оржель.

Але міністр не виключає, що договір про транспортування можуть не підписати.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Нафтогаз продовжує готуватися до зупинки транзиту російського газу.