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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

З вертолітного майданчика Януковича зняли арешт – рішення суду

Київський апеляційний суд зняв арешт з КВЦ Парковий, який називають вертолітним майданчиком президента-утікача Віктора Януковича.

З вертолітного майданчика Януковича зняли арешт – рішення суду

Суд скасував рішення від 5 квітня 2019 року, яким  наклали арешт на конгресно-виставковий центр Парковий і передали його для управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів.

Судді вважають, що прокуратура не довела, що Парковий має бути речовим доказом і пов’язуватися з розслідуванням, яке стосується порушень під час його будівництва.

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Правоохоронці, на думку суду, не обґрунтували необхідність арешту, а в самому розслідуванні не повідомили про підозру жодній людині.

Таким чином, суд скасував рішення Голосіївського райсуду Києва від 2018 року про арешт КВЦ Парковий.

Нагадаємо, згідно з рішенням суду ЄС, Віктор Янукович не уникне санкцій до березня 2020 року.

Фото: УНІАН

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