Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом у липні 2019 року заявив про готовність України купити більше Javelin у США.

Зі стенограми телефонної розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа стало відомо про готовність України купити більше Javelin (протитанкові ракетні комплекси (ПТРК), – Ред.) у США. Про це під час телефонної розмови з Дональдом Трампом, яка відбулася у липні 2019 року, заявив президент України.

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– Ми готові продовжувати співпрацю для подальших кроків, а саме ми майже готові купити більше Джевелінів у Сполучених Штатів для цілей оборони, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Білий дім опублікував стенограму розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у липні, через секретність якої раніше виникла дискусія.