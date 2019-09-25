Зустріч Зеленського з Трампом та можливий імпічмент американського президента. Що відбувається навколо телефонної розмови Зеленського і Трампа, чому зустріч лідерів – важлива та яка нині позиція України на міжнародній арені – у матеріалі Фактів ICTV.

Президент України Володимир Зеленський перебуває з чотириденним візитом в Америці. З 23 до 26 вересня він проведе низку зустрічей з іноземними лідерами, представниками американського бізнесу, зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом та виступить на 74-й Генасамблеї ООН.

Та найбільша увага прикута саме до зустрічі з Трампом, щодо якого розпочали процедуру імпічменту, до чого має стосунок, зокрема, й Україна.

– Сама зустріч і її порядок денний будуть блякнути на фоні величезної уваги американського істеблішменту до цієї історії, – прогнозує політолог Олексій Якубін.

Імпічмент, Трамп, Україна – що сталось?

25 вересня Палата представників Конгресу США почала процедуру імпічменту свого президента, якого підозрюють у зраді національних інтересів. Але до чого тут Україна?

Причиною стала телефонна розмова Трампа та Зеленського, яка відбулась наприкінці липня. Американські ЗМІ, посилаючись на джерела, писали, що тоді їх президент тиснув на Зеленського. Американський лідер начебто просив українського президента посприяти розслідуванню у справі демократа Джо Байдена в Україні. Він один з головних опонентів Трампа на майбутніх виборах.

– Зараз в США передвиборчі перегони. Старт процедури імпічменту – це політична технологія і боротьба демократів проти Трампа. А ми опинись в епіцентрі і тепер теж будемо “вигрібати “, – говорить політолог Тарас Загородній.

Свого часу у сина Байдена була газовидобувна компанія в Україні. Тоді припускали, що сам Байден міг тиснути на українське правосуддя у своїх інтересах.

24 вересня Трамп доручив оприлюднити стенограму розмови, щоб розвіяти чутки навколо неї. Українська сторона розсекречення погодила.

І від цієї стенограми, впевнені експерти, залежатимуть подальші відносини України з Заходом.

– Якщо Зеленський наговорив того, чого не потрібно було говорити – наприклад, погодився надати компромат і боротись проти Байдена, то це “заліт”. Якщо він дипломатично відповів, тоді нам нічого не загрожує, – говорить Загородній.

Поки ми готували матеріал, Білий дім опублікував розшифровку розмови президентів. Трамп дійсно запитував у Зеленського щодо розслідування справи сина Байдена. Він зазначив, що Байден “хизувався зупиненням переслідування свого сина в Україні”. Зеленський відповів, що після того, як буде призначений новий генпрокурор (розмова відбувалась до призначення Рябошапки), він зверне на це увагу. До того ж він попросив Трампа надати відомі деталі, щоб українська сторона змогла розібратись у ситуації.

Про що говоритимуть президенти?

І якщо телефоном лідери говорили вже двічі, то зустрінуться особисто вони вперше. Відбудеться це 25 вересня в рамках Генасамблеї ООН. Українська сторона деталей не розголошувала. Відомо тільки, що розмова триватиме близько години і стосуватиметься розвитку двосторонніх відносин.

– Є цілий список проблем, який ми пройдемо із США. Наприклад, нам потрібна енергетична безпека. Це – одне з питань, які обов’язково обговорять президенти, – анонсував очільник МЗС Вадим Пристайко.

Експерти наголошують, на цю зустріч треба дивитись прагматично і не сподіватись на досягнення фундаментальних домовленостей. А Олексій Якубін зазначає, що Трамп – людина, яка велику роль відводить персональним контактам:

– Він вважає, що у нього є харизма і він вміє переконувати. У нього є власна стратегія, як досягнути в перемовинах перемоги. Але в цьому випадку сам факт, що зустріч відбудеться – вже важливо, – говорить Якубін.

А також додає – і Зеленський, і Трамп мають неконвенційні погляди на політику, а тому можуть знайти спільну мову.

Співпраця з США

США може багато в чому посприяти українській стороні – це і оборонна сфера, і позиція щодо будівництва Північного потоку-2, і фінансова допомога. Втім, з приводу останнього зараз Трамп демонструє неготовність.

Раніше США відклали виплату Україні щорічної фінансової допомоги у розмірі $250 млн. Причина у тому, що Трамп хоче, щоб інші країни теж вкладали свою справедливу частку в Україну. Зокрема, він натякав на Німеччину, Францію та ЄС у цілому.

Окрім того, американські дипломати не раз говорили про готовність у випадку необхідності долучитись до нормандського формату щодо Донбасу.

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Політологи налаштовані скептично. США все більше абстрагується він перемовного процесу з приводу російської агресії.

– Ми очікуємо, що буде з нормандською четвіркою, чи погодиться Трамп стати п’ятим. Але поки що із тих заяв, які Трамп роздає, зокрема щодо України, складається враження, що він намагається Україну перемістити у сферу інтересів Європи, і тим самим сказати, що у них є інші глобальні проблеми, – говорить Якубін.

Позиція України щодо скандалу у Штатах

Однак, Україна опинилась в епіцентрі політичної боротьби між лібералами та демократами Сполучених Штатів.

– Ми можемо радіти, адже це показник глобалізації. Наша країна насправді може впливати на політичну систему найбільшої економіки світу, – зазначає Якубін.

До речі, щодо впливу України на імпічмент Трампа встигли відреагувати соцмережі. Зокрема, і колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

А от з приводу позиції нашої країни та Зеленського зокрема, Якубін радить притримуватись нейтралітету між лібералами і демократами та продемонструвати готовність працювати з усіма. І це буде один з перших великих тестів на вміння Зеленського працювати на глобальній арені.

– У нас був сумний досвід 2016 року, коли наші політики ставили лише на Клінтон і вона програла, – нагадує експерт. – Україна має розуміти, що нам треба мати контакти з усіма – розкласти яйця в різні корзини, як кажуть.

Україна на міжнародній арені

Експерти зазначають, зараз до України прикута увага, адже сама персона Володимира Зеленського викликає зацікавлення.

– Дуже унікальний випадок, коли людина не була політиком жодного дня, хіба що займалась політичною сатирою, а стала одразу президентом, – говорить Якубін.

Він зазначає, що міжнародні партнери чекатимуть від України чітких меседжів та конкретних заяв, які не можна трактувати двозначно.

– У внутрішній політиці Зеленський дотримується політики двозначності – кожен може трактувати його позицію, як хоче, як це відбувається з тією ж формулою Штайнмаєра. Складається враження, що він намагається перенести це на міжнародну арену. Але якщо буде занадто багато “туману “, то з такою країною почнуть менше комунікувати.

Тарас Загородній, зі свого боку, впевнений – міжнародні партнери відчувають слабку позицію нинішньої дипломатії.

– Вони відчувають, що можуть повирішувати власні проблеми за рахунок нашої країни – є новачки, яких можна розвести на якісь поступки.

Тим часом у Нью-Йорку триває 74-та Генасамблея ООН. Президент України вже встиг там виступити і наголосити – без міжнародної підтримки подолати війну з Росією не вийде. Отже, чекаємо політико-дипломатичних кроків країн-партнерів.

Фото: Twitter Володимира Зеленського

Лілія Ященко