Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Також бойовики використовували озброєння БМП, гранатомети різних систем, снайперську та стрілецьку зброю.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил отримали поранення, ще один – бойове травмування.

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Бойовики обстріляли позиції поблизу Красногорівки, Мар’їнки, Водяного, Пісків, Опитного, Новотроїцького, Новогнатівки, Травневого, Новолуганського, Південного, Світлодарська, Золотого, Новотошківського, Луганського та Зайцевого.

Нагадаємо, під час участі у саміті ООН Володимир Зеленський заявив, що перешкодою для сталого розвитку України є спротив реформам всередині країни та війна внаслідок російської агресії.