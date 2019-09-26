Найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України ДТЕК доправила в Україну 80 тис. тонн імпортного вугілля.

Чергова партія палива прибула з Колумбії для ТЕС ДТЕК. 80 тис. тонн вугілля газової марки доправили в порт Південний Одеської області. Імпортне вугілля дозволить забезпечити стабільне постачання електроенергії та тепла для українців в період опалювального сезону.

Зараз судно розвантажують в порту, після чого вугілля відправлять на теплоелектростанції ДТЕК. Станом на 26 вересня на складах ТЕС компанії перебуває 882 тис. тонн вугілля.

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– Ми робимо максимум, щоб Україна взимку була зі світлом і теплом. Для накопичення складів ми диверсифікуємо постачання вугілля. Наш пріоритет – видобуток вугілля на власних підприємствах. Також ми закуповуємо імпортне паливо. Сьогодні в порт прибуло четверте судно з вугіллям за останні два місяці, ще одне планується в жовтні. Всього ми законтрактували 388 тис. тонн вугілля за кордоном. Це паливо допоможе нам витримати пікові навантаження, які почнуться вже наступного місяця і триватимуть всю зиму, – розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук.

Компанія також виходила на Українську енергетичну біржу для купівлі вугілля. Ціна, запропонована постачальникам, була заснована на котируванні API2 і передбачала вартість доставки (Роттердам +). Однак всі вісім сесій торгів завершилися безрезультатно. Жоден лот з 450 тис. тонн так і не був законтрактований.

До слова, у 2018 році шахти ДТЕК Добропіллявугілля наростили видобуток на 1,3 млн тонн.

Джерело: lifedon