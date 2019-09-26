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Факти / Україна

Коли Держгеокадастр закінчить інвентаризацію земель – дата

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру завершить інвентаризацію сільськогосподарських земель у 2020 році.

Коли Держгеокадастр закінчить інвентаризацію земель – дата

Інвентаризацію сільськогосподарських земель завершать до 1 жовтня 2020 року.

– У наступному році ми її 100% завершимо. До вступу в силу закону про ринок землі, – зазначив заступник голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Олександр Краснолуцький.

Він додав, що в минулому році Держгеокадастр виявив 1 млн помилок у кадастрі та виправив їх.

Читайте: Законопроект про ринок землі у Раді: обмеження, санкції та як оцінюватимуть гектар

У цьому році замовлено інвентаризацію 1 млн га земель.

Раніше Факти ICTV писали, що до відкриття ринку землі в Україні підготують механізм, завдяки якому буде неможливо створити відповідну монополію.

Фото: Dreamstime

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