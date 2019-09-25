Законопроект Кабміну про запуск в Україні ринку землі з 1 жовтня 2020 року внесено до Верховної Ради.

Законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, який Кабінет міністрів затвердив 25 вересня, вже внесено до Верховної Ради.

За проектом закону №2178, ринок землі в Україні запрацює з 1 жовтня 2020 року.

Зокрема, у пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що набувати права власності на земельні ділянки зможуть громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та особи без громадянства в разі придбання в порядку спадковості із зобов`язанням відчуження ділянки протягом року.

Передбачається також те, що мінімальна стартова ціна продажу земельних ділянок державної та комунальної власності на земельних торгах визначатиметься на рівні не нижче нормативної грошової оцінки.

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Крім того, проект закону встановлює обмеження на сукупну площу земельних ділянок, за якими не допускається придбання у власність понад 15% сільськогосподарських земель в області та 0,5% сільськогосподарських земель в Україні.\

Згідно з пояснювальною запискою, Закон України Про санкції має бути доповнений новим видом санкцій ”заборона на придбання у власність” земельних ділянок. Зазначається, що такі санкції запроваджуються рішенням президента України з подачі Ради національної безпеки і оборони України та затверджуються постановою Верховної Ради. Під санкції можуть підпадати іноземні держави, невизначене коло осіб певної діяльності (секторальні санкції) та окремі юридичні особи.

До слова, Факти ICTV писали, як відкритий ринок землі допоможе відновити родючі українські ґрунти.