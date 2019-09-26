Київ повинен погодитися на проведення виборів на Донбасі для завершення війни на Донбасі, вважає президент Білорусі Олександр Лукашенко.

– Якщо українська влада дуже хоче єдності України і знову возз’єднати східні території, де йде війна, я б пішов на все. Я б пішов на проведення виборів, робив би усе для того, щоб вийти на кордон і взяти під контроль. Так, треба дати гарантії тим людям, які, як вони кажуть, воюють за свій шматок землі, за свою сім’ю, щоб репресій не було. Я не бачу тут особливих проблем, якщо хтось боїться, він вільно міг би поїхати до Росії.