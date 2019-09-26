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Факти / Україна

Київ повинен погодитися на вибори на Донбасі з амністією – Лукашенко

Олександр Лукашенко підштовхує Київ до згоди на проведення виборів на Донбасі.

Київ повинен погодитися на вибори на Донбасі з амністією – Лукашенко

Київ повинен погодитися на проведення виборів на Донбасі для завершення війни на Донбасі, вважає президент Білорусі Олександр Лукашенко.

– Якщо українська влада дуже хоче єдності України і знову возз’єднати східні території, де йде війна, я б пішов на все. Я б пішов на проведення виборів, робив би усе для того, щоб вийти на кордон і взяти під контроль. Так, треба дати гарантії тим людям, які, як вони кажуть, воюють за свій шматок землі, за свою сім’ю, щоб репресій не було. Я не бачу тут особливих проблем, якщо хтось боїться, він вільно міг би поїхати до Росії.

Читайте: З ким воюємо? Лукашенко не бачить вторгнення РФ на Донбасі

За словами Лукашенка, “треба робити будь-які кроки”, щоб закінчити війну і повернути територію України.

– Війна закінчиться. Головне питання – щоб цей шматок землі (Донбас. – Ред.) повернути Україні. Тому потрібно робити будь-які кроки – за Штайнмаєром, не за Штайнмаєром, – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виключає можливість проведення виборів на Донбасі без виведення з цих територій російських військ.

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