Олександр Лукашенко вважає, що ситуація на Донбасі сильно змінилася після початку війни.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не бачить російського вторгнення на Донбасі та чекає на завершення конфлікту.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками українських ЗМІ.

– Ситуація після того, як розпочався цей конфлікт, дуже серйозно змінилася і особливо після останніх президентських виборів. Пройшов період бажань і настроїв, сьогодні настав період дій. Людям потрібні дії, які принесуть бажаний мир.

А хто там залишився? Я знаю, які там люди – ті, хто не встиг виїхати, бідолахи: діти, жінки, люди похилого віку. З ким воюємо? Питання одній та іншій стороні – з ким воюємо?, – запитав Лукашенко.

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Нагадаємо, Лукашенко заявив, що Білорусь готова ввести миротворців на Донбас і взяти під контроль ділянку україно-російського кордону.