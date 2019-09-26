П’ятий президент України Петро Порошенко святкує свій 54 день народження.

Народний депутат і п’ятий президент України Петро Порошенко святкує свій день народження у відрядженні в Польщі, де бере участь у конференції високого рівня з питань майбутнього Європи.

– Зустрічаю свій день народження традиційно на роботі. Приємно, що є люди, які пам’ятають і навіть у перервах між державними справами можуть зробити сюрприз, – поділився емоціями Порошенко.

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До слова, вранці він також опублікував фото торта, але залишається питання, чи зможе політик їх спробувати. Через діабет Порошенку не можна їсти солодке.

Раніше Факти ICTV писали, що у Державному бюро розслідувань відбувся допит Петра Порошенка.