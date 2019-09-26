PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ і місія МВФ провели фінальну зустріч

26 вересня керівництво НБУ і місія МВФ поговорили про тиск на реформаторів.

Зустріч з МВФ

Голова НБУ Яків Смолій повідомив, що 26 вересня відбулася фінальна зустріч місії МВФ та керівництва Національного банку.

– Про що в підсумку болітиме голова у команди МВФ у Вашингтоні? Щонайменше, про припинення тиску на реформаторів і збереження фінстабільності, – написав Смолій.

За його словами фінансова стабільність частково залежить від певних судових процесів в Україні.

Читайте: Переговори України з МВФ за новою програмою – в активній фазі

Відомо, що у зустрічі також брали участь заступники голови НБУ Катерина Рожкова та Олег Чурій.

До слова, 20 вересня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з представниками МВФ, на якій говорили про реформи в Україні.

Джерело: Яків Смолій

Фото: Яків Смолій

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

МВФ
Переговори України з МВФ за новою програмою – в активній фазі
Зеленський розповів представникам МВФ про реформи в Україні
Зеленський розповів представникам МВФ про реформи в Україні
крістіан лагард
Крістін Лагард стала президентом Європейського центрального банку
Долари
МВФ надасть Україні $5 млрд за новою програмою – Bloomberg
мвф
Місія МВФ працюватиме у Києві до 26 вересня
МВФ
Переговори щодо нової програми: місія МВФ прибула до України
Гривня
Друга у світі: як гривня зміцнилася за рік
5 грн
Монети номіналом 5 гривень з’являться восени – НБУ
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка