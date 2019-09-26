26 вересня керівництво НБУ і місія МВФ поговорили про тиск на реформаторів.

Голова НБУ Яків Смолій повідомив, що 26 вересня відбулася фінальна зустріч місії МВФ та керівництва Національного банку.

– Про що в підсумку болітиме голова у команди МВФ у Вашингтоні? Щонайменше, про припинення тиску на реформаторів і збереження фінстабільності, – написав Смолій.

За його словами фінансова стабільність частково залежить від певних судових процесів в Україні.

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Відомо, що у зустрічі також брали участь заступники голови НБУ Катерина Рожкова та Олег Чурій.

До слова, 20 вересня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з представниками МВФ, на якій говорили про реформи в Україні.

Джерело: Яків Смолій

Фото: Яків Смолій