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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Переговори України з МВФ за новою програмою – в активній фазі

Місія МВФ під головуванням Рона Ван Родена, яка розпочала роботу в Україні 12 вересня, продовжує зустрічі з членами Кабміну за розкладом.

МВФ

Переговори щодо нової програми Міжнародного валютного фонду перебувають в активній фазі.

– На сьогодні залишається чинною 14-місячна програма Stand-by. Вона була розроблена як перехідна програма для сприяння макроекономічній стабільності України в період двох виборів: президентських і парламентських, – відзначають у Мінфіні.

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За два тижні перебування в Києві місія МВФ ознайомилася зі станом справ в Україні, планами уряду на найближчі кілька років та побажаннями подальшої співпраці.

Відзначається, що порядком денним можливої ​​підтримки з боку МВФ може стати Програма дій уряду, яку Кабмін представить 29 вересня.

Нагадаємо,  прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що планує провести переговори з МВФ щодо нової програми співпраці з Україною на три-чотири роки.

Джерело: Мінфін

Фото: Dreamstime

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