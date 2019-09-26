Зміцнення гривні в Україні спостерігається через здешевлення імпортних товарів.

Керівник проектів і програм Департаменту відкритих ринків НБУ Емал Бахтарі заявив, що для нашої країни склалася сприятлива ситуація, тому спостерігається зміцнення гривні.

За його словами, нафта і газ, які закуповує Україна, здешевшали, що вплинуло на національну валюту.

– А для експорту, який ми продаємо, дуже гарні умови. Цього року рекордний урожай. Також у металургів дуже гарні обсяги валютної виручки, – сказав Бахтарі.

Читайте: Яким буде курс гривні до кінця року та чи варто скуповувати долари

Він додав, що іще одним значним чинником зміцнення гривні цього року стала купівля нерезидентами державних цінних паперів.

Плаваючий курс валют, який реагує на зміни на ринку, є здоровою ситуацією.

До слова, аналітики вважають, що існує загроза зростання курсу долара до 28 грн.