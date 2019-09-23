Стрімко донизу. Вперше за довгий час долар дешевшає на тлі зміцнення гривні. Ще на початку року долар коштував майже 28 грн. Тепер же його вартість впала до 24,5 – таких цифр в обмінниках не бачили з весни 2016 року.

Економісти пояснюють – долар дешевшає не просто так

На руку грає сезонний фактор. Зараз аграрії активно продають продукцію за кордон.

До того ж ціни на світових ринках на український експорт зараз досить високі. Впливає також і те, що Україна демонструє світу фінансову стабільність. Іноземці активно інвестують та скуповують цінні папери, випущені нацбанком.

Впливають на загальний настрій і цінники в магазинах. За курсом долара повинна була б знизитися і вартість товарів та продуктів. Утім виходить навпаки – подекуди вона навіть зростає.

Продавці розводять руками. Вони не можуть допитатися в постачальників, чому ж ціни тримаються.

Дехто ж не приховує – ціни не знижують, бо не хочуть ризикувати. Бояться, що нинішнє зростання гривні не довготривале і вона може впасти.

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Економісти такій торгівельній логіці тільки дивуються.

Володимир та Віталій – виробляють меблі на замовлення у своїй невеликій майстерні. Кажуть – для них новини про падіння курсу долара не з приємних.

На виробництво власних товарів йде багато імпортних комплектуючих, які купуються за валюту. Це для них плюс, але ж є вагомі мінуси.

В Нацбанку, де слідкують за курсом всіх валют, заспокоюють – зміцнення гривні повинно загальмувати зростання цін.

В НБУ стверджують, що результати вже можна відчути, якщо подивитись річну статистику.

Та нинішнє здешевшання долара на пальне не вплинуло. Більше того, на дизель і газ навіть зросли. А все через те, що Україна заборонила їх імпорт з Росії. І на ринку зараз відчувається нестача.

А що ж робити, у кого є гривневі накопичення. Як краще ними розпорядитися? Інвест-менеджер Тарас Козак каже – ті, хто вважає, що долар валюта тверда – дуже помиляються.

Якщо у вас є зайвих 50 тис. грн, ви можете купити на них долари, щоправда, дуже небагато, і якщо долар зросте до рівня попередніх місяців, ви виграєте 4 тис. грн. Та якщо він буде просідати і надалі, ви тільки програєте. Програєте ви також і якщо курс не зміниться, бо навіть найтвердіша валюта в світі з кожним роком – девальвує на 2-3% на рік.

Олексій Мушак – справжній випробовувач нових видів заощаджень. Куди тільки він не вкладав за останні роки свої кревні. Купував навіть криптовалюту. Вкладатися в долар, каже, не кращий сценарій.

За його словами, гроші не повинні лежати як дрова, в очікуванні холодної зими. Вони мають працювати, навіть якщо у вас їх небагато.

Але головне запитання – що ж буде далі? Наскільки зцементується нинішній курс. В НБУ передбачувати щось наперед бояться.

Уряд цього тижня презентував проект бюджету на наступний рік. В ньому, зокрема, закладений курс майже 28 грн за долар. То чи треба саме на таку цифру розраховувати?

І все ж, з обережністю, але економісти роблять свої прогнози. Одне, більш-менш зрозуміло, дешевшати долар більше не буде. Гривня досягла своєї стелі.

До слова, курс гривні подолав психологічну позначку.