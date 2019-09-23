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Яким буде курс гривні до кінця року та чи варто скуповувати долари

Яким буде курс гривні до кінця року та чи варто скуповувати долари

Стрімко донизу. Вперше за довгий час долар дешевшає на тлі зміцнення гривні. Ще на початку року долар коштував майже 28 грн. Тепер же його вартість впала до 24,5 – таких цифр в обмінниках не бачили з весни 2016 року.

Економісти пояснюють – долар дешевшає не просто так

На руку грає сезонний фактор. Зараз аграрії активно продають продукцію за кордон.

До того ж ціни на світових ринках на український експорт зараз досить високі. Впливає також і те, що Україна демонструє світу фінансову стабільність. Іноземці активно інвестують та скуповують цінні папери, випущені нацбанком.

Впливають на загальний настрій і цінники в магазинах. За курсом долара повинна була б знизитися і вартість товарів та продуктів. Утім виходить навпаки – подекуди вона навіть зростає.

Продавці розводять руками. Вони не можуть допитатися в постачальників, чому ж ціни тримаються.

Дехто ж не приховує – ціни не знижують, бо  не хочуть ризикувати. Бояться, що нинішнє зростання гривні не довготривале і вона може впасти.

Читайте: Гривня зміцніла до трирічного максимуму – причини та прогноз на осінь

Економісти такій торгівельній логіці тільки дивуються.

Володимир та Віталій – виробляють меблі на замовлення у своїй невеликій майстерні. Кажуть – для них новини про падіння курсу долара не з приємних.

На виробництво власних товарів йде багато імпортних комплектуючих, які купуються за валюту. Це для них плюс, але ж є вагомі мінуси.

В Нацбанку, де слідкують за курсом всіх валют, заспокоюють – зміцнення гривні повинно загальмувати зростання цін.

В НБУ стверджують, що результати вже можна відчути, якщо подивитись річну статистику.

Та нинішнє здешевшання долара на пальне не вплинуло. Більше того, на дизель і газ навіть зросли. А все через те, що Україна заборонила їх імпорт з Росії. І на ринку зараз відчувається нестача.

А що ж робити, у кого є гривневі накопичення. Як краще ними розпорядитися? Інвест-менеджер Тарас Козак каже – ті, хто вважає, що долар валюта тверда – дуже помиляються.

Якщо у вас є зайвих 50 тис. грн, ви можете купити на них долари, щоправда, дуже небагато, і якщо долар зросте до рівня попередніх місяців, ви виграєте 4 тис. грн. Та якщо він буде просідати і надалі, ви тільки програєте. Програєте ви також і якщо курс не зміниться, бо навіть найтвердіша валюта в світі з кожним роком – девальвує на 2-3% на рік.

Олексій Мушак – справжній випробовувач нових видів заощаджень. Куди тільки він не вкладав за останні роки свої кревні. Купував навіть криптовалюту. Вкладатися в долар, каже, не кращий сценарій.

За його словами, гроші не повинні лежати як дрова, в очікуванні  холодної зими. Вони мають працювати, навіть якщо у вас їх небагато.

Але головне запитання – що ж буде далі? Наскільки зцементується нинішній курс. В НБУ передбачувати щось наперед бояться.

Уряд цього тижня презентував проект бюджету на наступний рік. В ньому, зокрема, закладений курс майже 28 грн за долар. То чи треба саме на таку цифру розраховувати?

І все ж, з обережністю, але економісти роблять свої прогнози. Одне, більш-менш зрозуміло, дешевшати долар більше не буде. Гривня досягла своєї стелі.

До слова, курс гривні подолав психологічну позначку.

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