В Україні для отримання державного фінансування кіно введуть рейтинги продюсерів і режисерів. Ті, хто не виконує обіцянок пітчингу, не зможуть отримувати кошти.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що в Україні введуть рейтинг продюсерів і режисерів. Якщо вони не будуть виконувати умови пітчингу, то не зможуть отримувати державне фінансування.

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Пітчинг – візуальна презентація кінопроекту з метою знаходження інвесторів, готових фінансувати цей проект.

– У нас буде рейтинг продюсерів і режисерів. Ми введемо такий критерій як успішність. Одна з успішностей – це глядацька аудиторія, скільки людей подивилося те чи інше кіно, а також успішність в сенсі, як кіно представляло Україну за кордоном, – заявив Бородянський.

За його словами, ті продюсери, які не виконують своїх обіцянок, не зможуть отримувати державне фінансування. Ця система може запрацювати з наступного року.

Раніше міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський представив команду Офісу з розробки гуманітарної політики України.