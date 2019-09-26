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Факти / Україна / Політика

Пристайко і Сіярто домовилися про пошук рішення українсько-угорських проблем

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко і глава МЗС Угорщини Петер Сіярто провели успішну зустріч.

Пристайко і Сіярто

26 вересня відбулася зустріч міністра закордонних справ України Вадима Пристайка та колеги з Угорщини Петера Сіярто, на якій обговорювали вирішення проблем між країнами.

За словами глави МЗС України, під час переговорів домовилися про контакт на найвищому рівні найближчим часом.

– Сподіваюся, що ця зустріч відкриє шлях для вирішення непорозумінь, що існують в наших сусідських відносинах, – повідомив Пристайко.

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Він додав, що вважає переговори з Сіярто “хорошою зустріччю”.

До слова, Україна запропонувала Угорщині план, який допоможе покращити відносини між країнами.

Джерело: Вадим Пристайко

Фото: Вадим Пристайко

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