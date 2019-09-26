Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко і глава МЗС Угорщини Петер Сіярто провели успішну зустріч.
26 вересня відбулася зустріч міністра закордонних справ України Вадима Пристайка та колеги з Угорщини Петера Сіярто, на якій обговорювали вирішення проблем між країнами.
За словами глави МЗС України, під час переговорів домовилися про контакт на найвищому рівні найближчим часом.
– Сподіваюся, що ця зустріч відкриє шлях для вирішення непорозумінь, що існують в наших сусідських відносинах, – повідомив Пристайко.
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Він додав, що вважає переговори з Сіярто “хорошою зустріччю”.
До слова, Україна запропонувала Угорщині план, який допоможе покращити відносини між країнами.
Джерело: Вадим Пристайко
Фото: Вадим Пристайко