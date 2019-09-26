Перша леді України Олена Зеленська під час візиту до США ініціювала проект для створенню україномовних аудіогідів в найбільших музеях світу.

Під час відвідання Метрополітен-музею у Нью-Йорку Олена Зеленська заявила, що вже в найближчому майбутньому у найбільших музеях світу українці зможуть слухати екскурсії рідною мовою.

Зараз перша леді займатиметься реалізацією запропонованого проекту.

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Україномовні аудіогіди у світових музеях – Олена Зеленська ініціювала проект / 2 фотографии

Нагадаємо, Олена Зеленська обрала для першої поїздки у США костюм від українського дизайнера.