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Факти / Україна / Суспільство

Україномовні аудіогіди у світових музеях – Олена Зеленська ініціювала проект

Перша леді України Олена Зеленська під час візиту до США ініціювала проект для створенню україномовних аудіогідів в найбільших музеях світу.

Україномовні аудіогіди у світових музеях – Олена Зеленська ініціювала проект

Під час відвідання Метрополітен-музею у Нью-Йорку Олена Зеленська заявила, що вже в найближчому майбутньому у найбільших музеях світу українці зможуть слухати екскурсії рідною мовою.

Зараз перша леді займатиметься реалізацією запропонованого проекту.

Читайте: Олена Зеленська розкрила план дій у статусі першої леді

Україномовні аудіогіди у світових музеях – Олена Зеленська ініціювала проект / 2 фотографии

Нагадаємо, Олена Зеленська обрала для першої поїздки у США костюм від українського дизайнера.

Джерело: Офіс Президента

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