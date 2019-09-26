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Факти / Україна / Політика

Як закінчити війну і знизити комуналку: Лозинський у проекті Під куполом

У новому випуску проекту Під куполом народний депутат від Голосу Роман Лозинський розповів, чи потрібно знижувати комунальні тарифи і про те, як підвищити зарплату і пенсії.

Як закінчити війну і знизити комуналку: Лозинський у проекті Під куполом

Новим героєм проекту Під куполом став Роман Лозинський. Народний депутат від Голосу розповів журналістові Василю Саф’янюку, чому він вирішив стати депутатом, як зупинити війну на Донбасі та повернути Крим, а також, як підвищити зарплату і пенсії в Україні.

Роман Лозинський є перший заступником голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у Верховній Раді України IX скликання.

Освіта

У 2015 році отримав бакалавра у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю Політологія.

У 2017 році став магістром Українського католицького університету за спеціальністю Публічне адміністрування.

Діяльність

Був співзасновником та керівником львівського осередку освітнього проекту Школа молодої еліти.

На місцевих виборах 2015 року балотувався до Львівської міської ради VII скликання від Української Галицької партії.

У 2016—2018 роках був заступником голови політради та керівником секретаріату Української Галицької партії.

31 березня 2018 року на з’їзді Української галицької партії був обраний головою політичної ради партії.

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Під куполом. Роман Лозинський

– Як закінчити війну на Донбасі?

– Першочергові наші завдання – дипломатичні кроки, санкції та послаблення економічного стану Росії, агресора і ворога. Залучаючи для цього європейське співтовариство.

Сильна армія, потужна оборона – другий пріоритет України.

– Як повернути Крим?

– З Кримом і Донбасом – одна й та ж сама історія. Для повернення Криму також потрібно вмикати усі дипломатичні важелі, щоб із часом Росія через санкції просто не змогла далі утримувати усі ці території.

– Чи потрібно знижувати комунальні тарифи?

– Сьогоднішній прожитковий мінімум насправді не є прожитковим, його потрібно коригувати. Але, щоб витрачати гроші, ми повинні їх заробити. Тому усі завдання в Кабміні та парламенті мають бути спрямовані на економічне зростання.

– Як підвищити зарплати та пенсії?

– Для цього потрібно, щоб українська економіка зростала.

До слова, першим героєм проекту Під куполом став нардеп Святослав Юраш.

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