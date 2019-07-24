Вибори у Верховну Раду України показали запит суспільства на нові обличчя. Хто з молодих політиків потрапив у Раду і що про них відомо – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Вибори у Раду пройшли з великим успіхом для президентської партії. За попередніми підрахунками ЦВК, у Раду ввійдуть дві нові партії без старих політиків – це Слуга народу і Голос, а також три партії, які уже були в політиці: Європейська солідарність, Батьківщина та Опозиційна платформа – За життя.

Факти ICTV дізналися, який мінімальний вік молодих депутатів і хто став новим обличчям української політики.

Святослав Юраш (23 роки), партія Слуга народу.

Представник Зекоманди, відповідає за зовнішню політику і діджитал-напрям. Екс-глава комунікацій творчого об’єднання Babylon’13.

Кілька років жив у Індії, після чого у 2014 році повернувся в Україну, де заснував прес-центр Євромайдану, багатомовного медіа-ресурсу EuromaidanPR, завдяки якому голоси з барикад звучали шістьма мовами. За це Петро Порошенко нагородив його орденом.

Також майбутній політик обіймав посаду заступника директора Світового конґресу українців в Києві. Працював журналістом на Донбасі у 2014 році.

Михайло Ананченко (24 роки), партія Слуга народу.

Представник команди Зеленського у Сумській області. Помічник мера Сум Олександра Лисенка. З 2013 року член Національної спілки журналістів, автор публікацій у місцевих виданнях.

У 2016-2017 роках був головою комітету фандрайзингу Української асоціації студентів та студентським президентом України.

Співпрацює з такими організаціями, як Український освітній клуб, Британська молодіжна рада, Українська асоціація студентів, Національний студентський союз, Український освітній клуб, Федерація дебатів України.

Закінчив факультет іноземних мов Сумського державного педагогічного університету ім А. Макаренка. Навчається за фахом Адміністративний менеджмент.

Євгеній Брагар (24 роки), партія Слуга народу.

У першому турі виборів президента був представником Зеленського в ОВК №13 у Вінницькій області. Аспірант історичного факультету КНУ ім. Шевченка.

Викладач польської мови у мовному клубі КНУ. Пройшов стажування у парламентському комітеті з питань закордонних справ.

Роман Лозинський (25 років), партія Голос.

З березня 2018 до 2019 року – голова Української галицької партії. Раніше був заступником голови політради, керівником секретаріату партії. Засновник Школи молодої еліти у Львові.

Член громадських організацій Пласт та Бігова Україна. У 2015 році балотувався до Львівської міської ради. Стажувався у Канадському парламенті.

Закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка за спеціальністю Політологія, а також Школу публічного адміністрування Українського католицького університету.

Також закінчив Вищу політичну школу, організовану Центром політичних студій та аналітики, і програму для майбутніх депутатів місцевих рад Політичні студії від Інституту лідерства та управління.

Олексій Устенко (25 років), партія Слуга народу.

Експерт з інвестицій та розвитку аграрного сектору.

З 2016 року працює головою інвестиційного напряму ТОВ Агродженерейшн. Засновник низки великих аграрних підприємств. Координатор Гарвардського клубу в Україні.

У Раді VIII скликання був помічником-консультантом нардепа від Батьківщини Валерія Дубіля.

Закінчив факультет міжнародної економіки та менеджменту Київського національного економічного університету та факультет Міжнародної бізнес-економіки у London City University.

Арсеній Пушкаренко (26 років), партія Слуга народу.

Політичний і громадський діяч, член Наглядової ради БФ Національний центр Сікорського. Співзасновник та керівник ГО За ефективне і безпечне природокористування, керівник ГО Молодіжний рух Києва.

З 2017 року працював головою Центру захисту прав громади Голосієва, був виконавчим директором Міжнародного центру Балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик.

З жовтня 2018 року працював помічником-консультантом у депутатів Наталії Веселової та Андрія Павловського.

Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальностями Філософія та Державна служба.

Олександр Качура (28 років), партія Слуга народу.

Адвокат, його юридична компанія Kachura Lawyers супроводжувала передвиборчу кампанію Володимира Зеленського.

Кандидат юридичних наук. У 2018 році визнаний Асоціацією адвокатів кращим адвокатом України і отримав нагороду Адвокат року 2018.

Член громадської ради при Міністерстві юстиції України. Входить до експертної ради Верховної Ради з питань внесення змін до кримінально-процесуального кодексу України.

Жан Беленюк (28 років), партія Слуга народу.

Борець греко-римського стилю і чемпіон світу. Спортсмен-інструктор в ЦСКА ЗСУ, лейтенант ЗСУ. Заслужений майстер спорту України з греко-римської боротьби. Срібний призер літніх Олімпійських ігор 2016 року та Європейських ігор 2015 року.

Закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України за фахом Психологія спорту та МАУП за спеціальністю Управління бізнесом.

Михайло Федоров (28 років), партія Слуга народу.

Радник з питань діджитал-просування та інновацій. Федоров займався побудовою інтернет-пулу Зеленського – каналу в Telegram, Instagram і YouTube-каналів, орієнтованих на підтримку кандидата.

У команді Зеленського він відповідає за реалізацію програми Країна в смартфоні – оцифрування державних послуг від прописки до голосування в інтернеті.

Вивчав соціологію у Запорізькому національному університеті. Засновник компанії маркетингового агентства SMMSTUDIO. Брав участь у проекті Суперлюди.

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Олександр Скічко (28 років), партія Слуга народу.

Закінчив факультет міжнародної економіки Київського економічного університету. У 2012 – 2013 роках став ведучим щоденного прямого ефірного ранкового шоу Підйом. Паралельно був креативним продюсером та ведучим реаліті-шоу Мачо не плачуть.

У 2015 році разом із Дмитром Шепелєвим став ведучим програми Співай, як зірка. Цього ж року він став ведучим проекту Зірковий шлях, а також ранкового шоу Let’s go show.

У 2017 році вів Першу національну кінопремію Золота дзиґа та Євробачення.

Железняк Ярослав (29 років), партія Голос.

Заступник керівника виборчого штабу партії Голос на парламентських виборах 2019 року. Є спеціалістом у сфері GR, адвокації та комунікацій. З 2017 року працював радником прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з парламентських відносин.

З 2016 року працював у стратегічній консультативній групі з підтримки реформ в Україні (SAGSUR).

У 2014-2015 роках був радником з питань уряду та членом ради директорів компанії Anheuser-Busch Inbev. З 2010 до 2014 року – старший радник з питань уряду у Kesarev Consulting.

Керівник ГО Агенція інноваційної демократії. Викладає у Київській школі економіки (KSE), експерт Американської торговельної палати.

Закінчив КНУ ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю Міжнародний бізнес та Інститут права Верховної Ради України.

Роман Грищук (29 років), партія Слуга народу.

Керівник студії Мамахохотала, телеведучий, актор. Входить до списку журналу Forbes: 30 українців, які досягли успіху до 30 років. Починав творчий шлях у команді КВК збірній КПІ.

Віталій Безгін (29 років), партія Слуга народу.

Експерт Офісу ефективного регулювання, у минулому глава правління партії ДемАльянс.

Приватний підприємець. Працює у сфері реклами, дизайну та комунікацій. Співзасновник та голова ГО Альянс Дій. Учасник ініціативи Кадровий резерв України.

Працював креативним директором рекламного агенства SCU KYIV.

Сергій Штепа (29 років), партія Слуга народу.

Кандидат у народні депутати закінчив Запорізький національний університет за спеціальністю Видавнича справа та редагування. Працював позаштатним кореспондентом і фотографом у декількох друкованих виданнях.

Гео Лерос (30 років), партія Слуга народу.

Художник та режисер. Радник мера Києва Віталія Кличка та міністра інформполітики Юрія Стеця. Режисер, куратор міжнародного арт-проекту Art United Us, ініціатор створення серії муралів у Києві.

Автор першої української книги про вуличне мистецтво Kyiv Street Art. Режисер короткометражного фільму A lifetime older, заснованого на реальних подіях.

Володар премії Best short film Міжнародного Фестивалю в Калькутті, володар премії Видатний фільм Міжнародного кінофестивалю в Сан-Франциско.

Нагадаємо, за результатами виборів до парламенту низка відомих політиків не потрапляє у нову Верховну Раду.