Білорусь готова ввести миротворців на Донбас і взяти під контроль ділянку україно-російського кордону.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна готова ввести миротворців на територію Донбасу.

Про це лідер заявив під час зустрічі з представниками українських ЗМІ.

Також президент заявив, що готовий взяти під контроль ділянку україно-російського кордону за умови згоди сторін.

– Якщо ви хочете, щоб ми закрили кордон 400 кілометрів між Україною і Росією, яка зараз не контролюється владою України, ми закриємо цей кордон. Хоча для мене це велика проблема вплутуватися у цей конфлікт, але ми готові ввести туди миротворців, прикордонників, війська, якщо хочете, але ми готові закрити цю ділянку кордону, якщо буде згода двох сторін.

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При цьому Лукашенко підкреслив, що Білорусь не буде “напрошуватися у миротворці або посередники”.

– Я просто по-людськи хочу, щоб це питання вирішувалося, – заявив він.

Нагадаємо, офіційний Київ заявив, що введення миротворчої місії на Донбас можливе, якщо не вдасться домогтися врегулювання ситуації за допомогою Мінських угод.