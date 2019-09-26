PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Білорусь готова ввести миротворців на Донбас – Лукашенко

Білорусь готова ввести миротворців на Донбас і взяти під контроль ділянку україно-російського кордону.

Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна готова ввести миротворців на територію Донбасу.

Про це лідер заявив під час зустрічі з представниками українських ЗМІ.

Також президент заявив, що готовий взяти під контроль ділянку україно-російського кордону за умови згоди сторін.

– Якщо ви хочете, щоб ми закрили кордон 400 кілометрів між Україною і Росією, яка зараз не контролюється владою України, ми закриємо цей кордон. Хоча для мене це велика проблема вплутуватися у цей конфлікт, але ми готові ввести туди миротворців, прикордонників, війська, якщо хочете, але ми готові закрити цю ділянку кордону, якщо буде згода двох сторін.

Читайте: Я не хочу сценарію Абхазії чи Придністров’я – Зеленський про миротворців на Донбасі

При цьому Лукашенко підкреслив, що Білорусь не буде “напрошуватися у миротворці або посередники”.

– Я просто по-людськи хочу, щоб це питання вирішувалося, – заявив він.

Нагадаємо, офіційний Київ заявив, що введення миротворчої місії на Донбас можливе, якщо не вдасться домогтися врегулювання ситуації за допомогою Мінських угод.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Стежать через розвідницькі трубки: як українські бійці захищаються від снайперів
Стежать через розвідницькі трубки: як українські бійці захищаються від снайперів
$10 – вартість життя. Зеленський в ООН показав кулю і згадав Сліпака
$10 – вартість життя. Зеленський в ООН показав кулю і згадав Сліпака
У зоні проведення ООС загинув український військовий
У зоні проведення ООС загинув український військовий
Олександр Данилюк
План РФ з федералізацією Донбасу не пройде – Данилюк
Київ працює над ідеєю міжнародного договору “на століття” – Єрмак
Київ працює над ідеєю міжнародного договору “на століття” – Єрмак
Якщо Мінськ не спрацює: Пристайко назвав план Б щодо Донбасу
Якщо Мінськ не спрацює: Пристайко назвав план Б щодо Донбасу
вадим пристайко
Пристайко пояснив ключове питання у формулі Штайнмаєра
Без втрати територій і федералізації: Єрмак розповів, як закінчиться війна на Донбасі
Без втрати територій і федералізації: Єрмак розповів, як закінчиться війна на Донбасі
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка