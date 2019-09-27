PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Безкоштовної комуналки для пенсіонерів не буде – Соколовська

Кабмін не змінюватиме систему субсидій в Україні, однак внесе у неї певні технічні коригування.

Безкоштовної комуналки для пенсіонерів не буде – Соколовська

Система субсидій в Україні не потребує зміни, лише коригування певних технічних моментів.

Про це заявила міністр соціальної політики України Юлія Соколовська.

За її словами, у проекті державного бюджету на 2020 рік закладено достатньо грошей, щоб виплатити допомогу всім нужденним українцям.

Соколовська також повідомила, що ідея президента Володимира Зеленського про те, щоб пенсіонери взагалі не платили за житлово-комунальні послуги, поки не розглядається.

Читайте: Субсидії 2020: як зміниться кількість одержувачів допомоги

Міністр пояснила, що в середньому сім’ї субсидіантів платять за комунальні послуги близько 10% свого доходу, що не так багато.

– Коли люди нічого не платять, як це було раніше, люди не економлять, тому що не відчувають, скільки це коштує, хто за це платить, – додала Соколовська.

До слова, Верховна Рада підтримала у першому читанні проект закону про перевірку одержувачів соціальних виплат.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зміни з жовтня 2019: осінній призов, опалювальний сезон і нові гроші
Зміни з жовтня 2019: осінній призов, опалювальний сезон і нові гроші
Смартфон
Як передати показники лічильника з мобільного: Київводоканал запустив додаток
Субсидії 2020: як зміниться кількість одержувачів допомоги
Субсидії 2020: як зміниться кількість одержувачів допомоги
Рада підтримала закон про перевірку одержувачів пенсій і субсидій
Рада підтримала закон про перевірку одержувачів пенсій і субсидій
Юлія Соколовська
Кабмін призначив двох заступників голови Мінсоцполітики
Виплата субсидій по-новому: хто має право, а кому не нарахують
Виплата субсидій по-новому: хто має право, а кому не нарахують
Кабмін Гончарука може піти у відставку – Зеленський назвав умову
Кабмін Гончарука може піти у відставку – Зеленський назвав умову
Юлія Соколовська
Що відомо про Юлію Соколовську – міністра соцполітики
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка