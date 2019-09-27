Кабмін не змінюватиме систему субсидій в Україні, однак внесе у неї певні технічні коригування.

Система субсидій в Україні не потребує зміни, лише коригування певних технічних моментів.

Про це заявила міністр соціальної політики України Юлія Соколовська.

За її словами, у проекті державного бюджету на 2020 рік закладено достатньо грошей, щоб виплатити допомогу всім нужденним українцям.

Соколовська також повідомила, що ідея президента Володимира Зеленського про те, щоб пенсіонери взагалі не платили за житлово-комунальні послуги, поки не розглядається.

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Міністр пояснила, що в середньому сім’ї субсидіантів платять за комунальні послуги близько 10% свого доходу, що не так багато.

– Коли люди нічого не платять, як це було раніше, люди не економлять, тому що не відчувають, скільки це коштує, хто за це платить, – додала Соколовська.

До слова, Верховна Рада підтримала у першому читанні проект закону про перевірку одержувачів соціальних виплат.