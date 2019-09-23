Зменшення витрат на субсидії у 2020 році було викликане економічними чинниками, проте їх можуть почати виплачувати пенсіонерам, в яких прописані онуки.

У проекті бюджету України на 2020 рік пропонують виділити на 7,47 млрд грн менше на витрати на житлово-комунальні субсидії – 47,63 млрд грн.

Рішення про виділення меншої кількості коштів на субсидії пов’язане з тим, що доходи українців зросли, а тому субсидія знадобиться меншій кількості громадян і в меншому розмірі.

На початок 2019 року субсидію отримували 3,65 млн домогосподарств, а після закінчення опалювального періоду ця цифра почала скорочуватися. Вважається, що на початок 2020 року одержувачів соцвиплат може бути стільки ж або менше.

Проте існує можливість того, що кількість субсидіантів виросте завдяки ініціативі про надання допомоги пенсіонерам, в будинках з якими не проживають їхні онуки, хоча прописані там. Також субсидії хочуть надати громадянам старшим за 70 років.

Через це кількість одержувачів субсидії може збільшитися на 1-1,5 млн домогосподарств.

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Хоча грошей повинно вистачити, адже обсяг субсидій можуть скоротити через зниження комунальних тарифів, наразі не можна точно сказати, якою буде ціна газу в опалювальному сезоні, яка є головним фактором розміру допомоги.

Координатор житлово-комунальних програм Громадянської мережі ОПОРА Тетяна Бойко вважає, що грошей на виплату субсидій в бюджеті України на 2020 рік повинно вистачити.

Однак витрати на субсидії можуть збільшити до другого читання проекту бюджету, якщо бачитимуть, що їх не вистачає.

До слова, Верховна Рада підтримала у першому читанні проект закону про перевірку одержувачів соціальних виплат.