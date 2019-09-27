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Факти / Україна

Два головні обмеження закону про зняття мораторію на продаж землі

У законопроекті уряду пропонується відкрити ринок землі з якомога меншою кількістю обмежень.

ринок землі

Завдяки проекту закону про відкриття ринку землі сільськогосподарські угіддя стануть реальною приватною власністю і буде запущено велику кількість позитивних зрушень в українській економіці.

Наразі проект закону пропонує найбільш ліберальну модель відкриття ринку землі. Тобто у ньому мінімальна кількість обмежень.

Одним з великих обмежень стане те, що угіддя не зможуть купувати жителі інших країн та іноземні компанії. Проте вони можуть створювати компанії в Україні і таким чином претендувати на землю.

Тільки росіянам не можна буде в жодному випадку купувати українську землю, доки РФ знаходиться під санкціями.

Читайте: Законопроект про ринок землі у Раді: обмеження, санкції та як оцінюватимуть гектар

Також обмежать і кількість землі, яку можна буде зібрати одній людині або компанії – 213 тис. гектарів. Також не можна аби в однієї особи було більше 15% угідь однієї області.

Згідно із законопроектом, ринок землі одночасно відкриють для фізичних і юридичних осіб, але першочергове право на купівлю отримають її орендарі.

Планується, що землю продаватимуть за ринковою ціною: від $1 тис. до $5 тис. за гектар.

До слова, 25 вересня Кабінет міністрів затвердив перший проект закону з пакету земельної реформи.

Відео: Вікна-новини

Фото: Dreamstime

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