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Факти / Україна / Суспільство

Мінсоцполітики не фінансуватиме інтернати та перегляне виплати на дітей

Юлія Соколовська вважає, що функція відомства полягає не тільки в здійсненні виплат, а й у розвитку соціальних послуг.

Юлия Соколовская

Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська сказала, що зараз йде робота над тим, щоб відійти від фінансування інтернатів, а перейти на допомогу родині, щоб дитина залишалася в сім’ї.

– Крім того, я б дуже хотіла, щоб ми з наступного року ввели більш серйозний інститут фахівців соціальної роботи, щоб це реально були люди, які приходять в сім’ї і знають їх проблеми, а також можуть адекватно оцінити стан сім’ї і порадити, яку допомогу може надати держава або місцеві органи, – додала вона.

За словами Соколовської, необхідно переглянути допомогу для догляду за людьми з інвалідністю.

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– Знову ж таки, для мене дивно, коли жінка три роки в декреті отримує по 860 грн на місяць, напевно, це теж треба переглядати, – вважає міністр.

Одним із завдань на наступний рік Соколовська ставить створення інформаційних систем і реєстрів Мінсоцполітики щоб знати, як міністерство може допомагати сім’ям грошима.

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До слова, Верховна Рада підтримала у першому читанні проект закону про перевірку одержувачів соціальних виплат.

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