У короткостроковій перспективі в Україні не з’явиться накопичувальна пенсійна система.

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська заявила, що накопичувальна пенсійна система в Україні не з’явиться в короткостроковій перспективі через відсутність необхідної інфраструктури.

– Взагалі дослідження накопичувальної системи показують, що очікування людей відносно неї занадто великі, люди не до кінця розуміють, скільки це буде коштів, – розповідає Соколовська.

Також вона додала, що для запровадження накопичувальної системи необхідно створити її дизайн: хто буде платити внески, які будуть відсотків, зробити актуарні розрахунки.

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– Плюс накопичення – це довгі гроші, тобто заощадження. Зазвичай це працює так, що кошти інвертуються, а тому, повинен бути ринок, куди можна інвестувати. На сьогодні в Україні такого ринку фактично немає, – зазначила міністр.

Соколовська підсумувала тим, що українці можуть самостійно збирати на старість.

– Нам сьогодні нічого не заважає накопичувати собі на старість, але, на жаль, ми чомусь цього не робимо. Тому стимулювати людей накопичувати – це ще один вихід, – вважає міністр.

Раніше Факти ICTV писали, що у березні 2020 року внаслідок індексації пенсії в Україні підвищаться на 12-13%.