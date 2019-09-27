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Факти / Україна

Пелосі: До скандалу навколо Трампа може бути причетна Росія

До скандалу, який виник навколо телефонної розмови президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, може бути причетна Росія.

Пелосі: До скандалу навколо Трампа може бути причетна Росія

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі вважає, що Росія могла прикласти руку до скандалу навколо телефонної розмови президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа.

Вона додала, що ситуацію можна порівняти з втручанням РФ в американські вибори у 2016 році.

Читайте: Повний переклад стенограми розмови Зеленського з Трампом

У втручанні РФ у вибори на 100% впевнена уся розвідувальна спільнота США.

До слова, Дональд Трамп вважає, що його найкращим виправданням є заява Володимира Зеленського про відсутність тиску на нього.

Джерело: Newsweek

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