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Зеленський мене виправдав – Трамп про звинувачення у тиску

Дональд Трамп зазначив, що заява Володимира Зеленського про відсутність тиску на нього у телефонній розмові між лідерами є найкращим доказом для його виправдання.

Зеленський мене виправдав – Трамп про звинувачення у тиску

Президент США Дональд Трамп вважає, що Володимир Зеленський виправдав його, коли сказав, що з боку американського лідера не було тиску.

– Президент України сказав, що я не чинив на нього тиску, щоб зробити щось неправильне. Не може бути кращого доказу, ніж це!

Коли Байден був віце-президентом, його син, з іншого боку, вивіз мільйони доларів, сильно озброївши українського президента. Також вкрав мільйони з Китаю. Погано, – написав Трамп.

Читайте: Трамп поставив особисті інтереси вище державних – Байден

Нагадаємо, згідно зі стенограмою розмови Зеленського і Трампа, американський президент просив українського лідера провести розслідування у справі Хантера Байдена – сина Джо Байдена.

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