Президент США Дональд Трамп вважає, що Володимир Зеленський виправдав його, коли сказав, що з боку американського лідера не було тиску.

The President of Ukraine said that he was NOT pressured by me to do anything wrong. Can’t have better testimony than that! As V.P., Biden had his son, on the other hand, take out millions of dollars by strong arming the Ukrainian President. Also looted millions from China. Bad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2019