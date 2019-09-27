Дональд Трамп зазначив, що заява Володимира Зеленського про відсутність тиску на нього у телефонній розмові між лідерами є найкращим доказом для його виправдання.

Президент США Дональд Трамп вважає, що Володимир Зеленський виправдав його, коли сказав, що з боку американського лідера не було тиску.

– Президент України сказав, що я не чинив на нього тиску, щоб зробити щось неправильне. Не може бути кращого доказу, ніж це! Коли Байден був віце-президентом, його син, з іншого боку, вивіз мільйони доларів, сильно озброївши українського президента. Також вкрав мільйони з Китаю. Погано, – написав Трамп.

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The President of Ukraine said that he was NOT pressured by me to do anything wrong. Can’t have better testimony than that! As V.P., Biden had his son, on the other hand, take out millions of dollars by strong arming the Ukrainian President. Also looted millions from China. Bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2019

Нагадаємо, згідно зі стенограмою розмови Зеленського і Трампа, американський президент просив українського лідера провести розслідування у справі Хантера Байдена – сина Джо Байдена.