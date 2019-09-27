На розгляді Верховної Ради вже знаходиться один з проектів закону щодо відкриття ринку землі в Україні.

Факти ICTV детально ознайомилися із законопроектом №2178 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення і розповідають про п’ять основних тез.

Відкриття одночасно для всіх

Раніше йшлося про те, що ринок землі одночасно відкриють для юридичних і фізичних осіб.

У тексті законопроекту йдеться про те, що право власності на землю зможуть набувати:

громадяни України;

юридичні особи, утворені за законодавством України;

територіальні громади;

держава.

Іноземці мають можливість тимчасово отримати землю

Хоча іноземці не можуть напряму купити землю в Україні, у них є можливість отримати сільськогосподарські угіддя.

Отримати землю вони можуть виключно у спадок, але навіть у такому випадку вони мають продати її протягом року з моменту набуття власності.

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Жодних монополій

Згідно із проектом закону, жодна особа або компанія не можуть мати більше 15% сільськогосподарських земель в одній області.

Крім того, планують заборонити можливість володіння більш ніж 0,5% від усіх угідь в Україні.

Першочергове право на купівлю

Завдяки прописаним у законі антимонопольним пунктам намагаються створити якомога більшу конкуренції на майбутньому ринку землі.

Проте є і пункт, який дає першочергове право на купівлю землі її орендарю.

Зазначену можливість він матиме тільки у тому випадку, якщо погодиться на сплату тієї ціни, за якою продають угіддя.

Викуп землі

Крім того, громадяни з правом на довічне успадкування володіння земельними ділянками державної та комунальної власності для селянського господарства або правом на постійне користування ними, зможуть викупити їх.

В такому випадку земельні торги не проводитимуть, а їх ціна дорівнюватиме нормативній грошовій оцінці.

Також може надаватися розстрочка платежу на зазначені землі до п’яти років.

До слова, депутат від партії Слуга народу Микола Сольський заявив, що наступного тижня до Верховної Ради внесуть кілька законопроектів щодо ринку землі.