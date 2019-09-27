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Факти / Україна / Політика

Справу Насірова відправили до Антикорупційного суду

Касаційний адміністративний суд Верховного суду скасував рішення судів попередніх інстанцій, ухвалені на користь колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

роман насіров

Засідання суду над Романом Насіровим тривало понад вісім годин.

Суд розглянув усі його клопотання. Роман Насіров намагався усунути зі справи НАБУ та САП, просив передати справу до іншої палати Верховного суду.

Після того, як йому відмовили, він хотів вдруге заявити про відвід суддів, зловживаючи своїми правами. Однак судді ухвалили рішення про те, що справу розглядатиме Антикорупційний суд.

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До слова, колишньго голову ДФС Романа Насірова звинувачують у тому, що через ухвалені ним рішення держава втратила 2 млрд грн.

Раніше Насіров програв суд кардіологу, який назвав його інфаркт фейком.

Джерело: Центр протидії корупції

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