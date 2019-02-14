Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на близько $300 тис., які приховував кандидат у президенти Роман Насіров.

Шевченківський районний суд Києва виніс рішення щодо накладення арешту на прихований рахунок кандидата в президенти Романа Насірова, який знаходиться у Великій Британії, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

$ 297, 7 тис. були на рахунку фінансової установи, яка знаходиться у Великій Британії. Ці гроші екс-глава Державної фіскальної служби не вказав в жодній своїй декларації.

Кошти знаходилися у Насірова щонайменше протягом трьох років.

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Однак після того, як екс-глава ДФС зареєструвався кандидатом в президенти в його декларації з’явився відповідний рахунок.

Нагадаємо, 21 січня екс-глава Державної фіскальної служби Роман Насіров був зареєстрований кандидатом у президенти.