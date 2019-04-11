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Факти / Україна

Насіров програв суд кардіологу, який назвав його інфаркт фейком

Апеляційний суд постановив, що лікар не виплачуватиме Роману Насірову 1 млн грн за те, що розповів правду про реальний стан його здоров’я.

насиров

11 квітня Київський апеляційний суд відмовив главі Фіскальної служби України Роману Насірову в задоволенні позову до кардіолога Максима Соколова.

Насіров хотів отримати 2 млн грн компенсацій від лікарні і самого медика.

Також суд зобов’язав Насірова виплатити кардіологу 13 тис. 245 грн.

Читайте: Поновлення Насірова на посаді: Кабмін оскаржив рішення

Раніше Соколов під присягою підтвердив, що глава ДФС говорив неправду про стан свого здоров’я.

Нагадаємо, на початку березня суд зменшив розмір застави Насірова зі 100 млн грн до 36 млн грн.

Джерело: Центр протидії корупції

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