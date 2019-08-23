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Факти / Україна

В Україні робитимуть фото на паспорт за міжнародним стандартом

Кабінет міністрів змінив вимоги до фотографій на паспорт, щоб вони відповідали міжнародному стандарту.

В Україні робитимуть фото на паспорт за міжнародним стандартом

Кабінет міністрів вирішив змінити державні стандарти фотографій на паспорт, оскільки в Україні використовувалися застарілі держстандарти, які не відповідали сучасним технологіям.

Для оформлення знімків на документи враховуватимуться рекомендації ІКАО.

Наявність головного убору на фото допустима тільки з релігійних міркувань, однак він не повинен закривати лоб та обличчя.

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Деякі правила знімка на документи залишилися без змін:

  • обличчя займає 70-80% фотографії;
  • видно плечі;
  • фотографія в анфас;
  • нейтральний вираз обличчя;
  • очі повинні бути відкриті.

Постанова Кабміну набуде чинності через два місяці після публікації.

До слова, Факти ICTV писали про те, як оформити біометричний паспорт для дитини.

Джерело: Урядовий портал

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