Кабінет міністрів змінив вимоги до фотографій на паспорт, щоб вони відповідали міжнародному стандарту.

Кабінет міністрів вирішив змінити державні стандарти фотографій на паспорт, оскільки в Україні використовувалися застарілі держстандарти, які не відповідали сучасним технологіям.

Для оформлення знімків на документи враховуватимуться рекомендації ІКАО.

Наявність головного убору на фото допустима тільки з релігійних міркувань, однак він не повинен закривати лоб та обличчя.

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Деякі правила знімка на документи залишилися без змін:

обличчя займає 70-80% фотографії;

видно плечі;

фотографія в анфас;

нейтральний вираз обличчя;

очі повинні бути відкриті.

Постанова Кабміну набуде чинності через два місяці після публікації.

До слова, Факти ICTV писали про те, як оформити біометричний паспорт для дитини.