Кабінет міністрів змінив вимоги до фотографій на паспорт, щоб вони відповідали міжнародному стандарту.
Кабінет міністрів вирішив змінити державні стандарти фотографій на паспорт, оскільки в Україні використовувалися застарілі держстандарти, які не відповідали сучасним технологіям.
Для оформлення знімків на документи враховуватимуться рекомендації ІКАО.
Наявність головного убору на фото допустима тільки з релігійних міркувань, однак він не повинен закривати лоб та обличчя.
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Деякі правила знімка на документи залишилися без змін:
- обличчя займає 70-80% фотографії;
- видно плечі;
- фотографія в анфас;
- нейтральний вираз обличчя;
- очі повинні бути відкриті.
Постанова Кабміну набуде чинності через два місяці після публікації.
До слова, Факти ICTV писали про те, як оформити біометричний паспорт для дитини.