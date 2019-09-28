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Факти / Україна / Політика

Хочу, щоб і в Україні фермери заробляли $20 тис. – інтерв’ю Милованова

20 років тому Тимофій Милованов поїхав в США, але згодом повернувся в Україну. Про те, що змінилося за цей час і що зміниться після відкриття ринку землі, читайте в матеріалі.

Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов тривалий час не був в Україні і після повернення не побачив кардинальних змін.

– Я поїхав 20 років тому в Америку бути науковцем, мені тут місця не було. Я повернувся – керівники установ ті самі, що були, коли я їхав. За 20 років нічого не змінилося, – сказав Милованов.

Розповідаючи про земельну реформу, він згадав що в деяких країнах фермер в селі може заробляти $20 тис. на місяць і додав, що хотів би побачити таку ситуацію в Україні.

Міністр каже, що зараз на землі заробляють шахраї, проте сподівається, що після відкриття ринку у всіх будуть однакові умови, а держава потурбується про дешеві кредити для фермерів.

Подорожує Милованов сам, адже від службового авто міністерство відмовилося п’ять років тому.

– На Убері їхав би, або пішки йшов. Я, до речі, вагу скинув, бо постійно ходжу зараз. Більшість нових міністрів набирають, а я скидаю, – розповідає міністр.

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На роботу міністр приходить о 8.00 , а йде додому інколи о 1.00. Працювати до ночі доводиться усьому Кабінету міністрів, адже всі входять в курс справ.

Інколи Милованов запрацьовується настільки, що навіть лягає трохи поспати у Кабміні.

Каже, що команду збирав сам, без впливу на нього.

– Ви можете побачити призначення. Це хороші люди. І цих людей я сам відбираю. Жодного впливу на вибір не було, – сказав міністр.

Він працює і не переживає за зарплату, адже 20 років був у США і накопичив приватний пенсійний фонд.

До слова, Тимофій Милованов розповів, якими бачить пріоритети роботи свого міністерства найближчим часом.

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