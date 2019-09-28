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Яким буде курс гривні до 2022 року – прогноз S&P

Експерти рейтингового агенства Standard & Poor’s прогнозують курс гривні до 2022 року на рівні 28,50 грн/$1.

Яким буде курс гривні до 2022 року – прогноз S&P

Міжнародне рейтингове агенство Standard & Poor’s Global Ratings оновило прогноз курсу гривні до долара на 2019-2022 роки.

Читайте: Курс валют: аналітики назвали ризики зростання курсу гривні до долара

Обмінний курс буде таким:

  • 2019 рік – 27 грн/$1;
  • 2020 рік – 27,50 грн/$1;
  • 2021 рік – 28 грн/$1;
  • 2022 рік – 28,50 грн/$1.

До речі, аналітики прогнозують, що у жовтні курс долара впаде нижче 24 грн.

Джерело: S&P

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