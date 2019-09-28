Експерти рейтингового агенства Standard & Poor’s прогнозують курс гривні до 2022 року на рівні 28,50 грн/$1.
Міжнародне рейтингове агенство Standard & Poor’s Global Ratings оновило прогноз курсу гривні до долара на 2019-2022 роки.
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Обмінний курс буде таким:
- 2019 рік – 27 грн/$1;
- 2020 рік – 27,50 грн/$1;
- 2021 рік – 28 грн/$1;
- 2022 рік – 28,50 грн/$1.
До речі, аналітики прогнозують, що у жовтні курс долара впаде нижче 24 грн.
Джерело: S&P
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