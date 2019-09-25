Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Курс долара в Україні впаде нижче 24 грн

Гривня не припиняє дивувати.

Сьогодні в обмінниках за один долар просять 24,15 грн. Такого курсу українці не бачили вже понад три роки.

Читайте: Яким буде курс гривні до кінця року та чи варто скуповувати долари

Щодня наша валюта зміцнюється на 10-15 копійок. І за оцінками експертів, нинішній курс – не межа. Наступного місяця за зелений даватимуть менше 24 грн.

Саме ж падіння долара сезонне, і скільки воно триватиме ніхто прогнозувати не береться. Хоча уряд у бюджеті на 2020 рік заклав курс на рівні 28,2 грн.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому нацвалюта стрімко зміцнює свої позиції.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Яким буде курс гривні до кінця року та чи варто скуповувати долари
Курс валют: гривня встановила черговий рекорд
Нацбанк зміцнив курс гривні на 19 копійок
Курс української гривні укріплюється: чому нацвалюта стрімко зміцнює свої позиції
Курс валют: аналітики назвали ризики зростання курсу гривні до долара
Курс долара падає, але штучно: що коїться з валютою і чому це тимчасово
Курс валют після вихідних – долар продовжує дешевшати
Курс валют: гривня зміцнилася до рівня 2016 року

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка