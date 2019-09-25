Курс долара в Україні впаде нижче 24 грн
Гривня не припиняє дивувати.
Сьогодні в обмінниках за один долар просять 24,15 грн. Такого курсу українці не бачили вже понад три роки.
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Щодня наша валюта зміцнюється на 10-15 копійок. І за оцінками експертів, нинішній курс – не межа. Наступного місяця за зелений даватимуть менше 24 грн.
Саме ж падіння долара сезонне, і скільки воно триватиме ніхто прогнозувати не береться. Хоча уряд у бюджеті на 2020 рік заклав курс на рівні 28,2 грн.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому нацвалюта стрімко зміцнює свої позиції.
2019-09-25Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.