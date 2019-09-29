Укрзалізницю планують розділити на три компанії. Готується відповідний законопроект.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Укрзалізницю планують розділити на три компанії.
Уряд спільно з Верховною Радою готує відповідний законопроект.
Одна компанія буде відповідати за доступ до інфраструктури: електрифікацію, капітальні вкладення в підтримку, експлуатацію та розвиток мережі.
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Другий оператор буде займатися збитковими і проблемними пасажирськими перевезеннями.
А третє підприємство буде відповідати за генерацію прибутку – вантажні перевезення.
За словами міністра, керівництво Укрзалізниці також розділиться на три посади.
Раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця планує прибрати з поїздів скляні стакани в металевих підсклянниках і замінити їх на скляні або паперові стаканчики.