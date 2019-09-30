Колись бензин був королем українських заправок. Та тепер його частка в споживанні різко зменшилась за рахунок того, що українські водії більше користуються дизелем та газом. Утім, з автомобільним газом і дизелем у нас виникають не менші проблеми ніж з бензином.

Впродовж років ціни на заправках були значно більш точним покажчиком коливання курсу валют, аніж будь-які оголошення в обмінниках. Та чомусь ця схема працює лише в одному напрямку – тільки коли долар дорожчає.

Останнє рекордне з 2016 року падіння долара протягом літа та осені – з майже 28 гривень до 24 – ніяк не позначилося на пальному. Ціни на газ та бензин лишилися майже на тому ж рівні, що й влітку. А на дизель – навіть зросли на окремих АЗС. Водії від такого повороту – шоковані.

Експерти бачать причину в тому, що Україна ввела додаткові мита на імпорт дизелю з Росії, який за останні роки досяг рекордного рівня – понад 40% від всього обсягу. Уряд вирішив позбутися такої загрозливої залежності від країни агресора та ввів нові загороджувальні мита проти російських поставок. Це призвело до дефіциту дизеля в Україні.

В результаті, дефіцит дизелю фактично з’їв те здешевлення, яке мало б настати в результаті падіння курсу долара.

Імпорт російського дизпалива впав за останні місяці у чотири з половиною рази. Тому й виник дефіцит, який може стати ще загрозливішим у жовтні. Україна навіть звернулася до Олександра Лукашенка з проханням не зупиняти на ремонт Мозерський нафтопереробний завод, який весною постраждав від переробки неякісної нафти з Росії.

Чим замінити російський дизель? Поки чіткого рішення немає. Атаки дронів на заводи в Саудівській Аравії призвели до виходу з ладу одного з найбільших нафтоперегонних підприємств у світі і це зменшило кількість нафти та нафтопродуктів в країнах ЄС, які є одними з головних постачальників до України.

В Україні підвищення вартість нафти компенсувало падіння долара. Але ще не вечір, – кажуть експерти. Ситуація може розвиватися лавиноподібно. Тобто, за умов зростання курсу долара до весняного показника 26,7 грн, тобто на 2,50 грн більше ніж зараз, ціни на пальне виростуть в середньому на 1,5-2 гривні. Як за такого сценарію поведе себе ціна на газ для автомобілів – не знає ніхто. Тим більше, що третина всього імпорту автомобільного газу – це Росія. Реакцію українців на подібні сценарії уявити неважко.

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Але чому Україна сама не може забезпечити виробництво власних дизелю, газу та бензинів, щоб українські водії не переплачували імпортерам? На фініші радянського періоду Україна мала потужну нафтопереробну промисловість, яка нараховувала з десяток підприємств, які переробляли нафту та виробляли паливо. Та за останні два десятиріччя майже всі вони занепали і частка українського виробника значною є лише у виробництві бензину. Газ і дизель – ті самі більш дешеві види палива, які так люблять водії – майже повністю залежні від імпорту.

Свій автогаз в Україні все ж таки є, але його катастрофічно не вистачає. Трохи краща ситуація з власним бензином. Але теж критична. З шести нафтопереробних заводів працюють лише два. Тож поки що у нас перспективи видобутку власної нафти туманні.

Тому ми повністю залежимо від світових тенденцій вартості пального. Плюс монопольні цінові ігри всередині України. І якщо з російської газової голки нам вдалося зіскочити і навіть накопичити відповідні резерви сировини, то з нафтою таких резервів немає. Лише до 2024 року обіцяють створити критичний запас на 90 днів. Тим часом, водії очікують нових цінників на заправках із сумним стоїцизмом.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що США розширили санкції проти РФ за постачання пального у Сирію.