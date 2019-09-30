У програмі діяльності Кабміну встановлена ​​мета – залучити $50 млрд інвестицій для зростання ВВП на 40% за п’ять років.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вважає цілком реальним зростання економіки України за п’ять років на 40%, але для цього необхідно залучити $50 млрд інвестицій.

За його словами, ця мета закладена в програмі діяльності Кабміну.

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– Ми підтверджуємо, що протягом п’яти найближчих років прийдемо до ситуації, коли наша економіка виросте на 40%. Для цього необхідно залучити десь $50 млрд інвестицій, – сказав він.

Глава уряду також нагадав про інше завдання уряду – створити 1 млн робочих місць.

Гончарук розраховує цього тижня представити план діяльності уряду у Верховній Раді, і що її підтримають депутати.

У парламенті вже зареєстровано проект постанови про програму діяльності Кабміну (№2186). Вступна частина документа присвячена ремонту основних доріг (24 тис. км), активному розвитку залізниці, будівництву п’яти глибоководних портів та 15 аеропортів.

Також закладено розподіл нових надходжень до бюджету за принципом 70/30 (70% – в економіку і 30% – на соцзабезпечення).

Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін схвалив програму дій уряду, здійснив низку кадрових призначень, а також схвалив законопроект щодо легалізації грального бізнесу в Україні.