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Факти / Україна

Кабмін схвалив програму своїх дій і провів кадрові призначення

Кабмін схвалив програму дій уряду, здійснив низку кадрових призначень, а також схвалив законопроекти щодо видобутку бурштину та легалізації грального бізнесу в Україні.

Кабмін схвалив програму своїх дій і провів кадрові призначення

Кабінет міністрів України схвалив програму дій уряду і здійснив низку кадрових призначень і звільнень.

Кого призначили на посади в Кабміні:

  • Свириденко Юлію Анатоліївну та Інну Мєтєлєву заступниками міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;
  • Ірину Ставчук заступником міністра енергетики та захисту навколишнього середовища;
  • Юліана Чаплинського заступником міністра з питань європейської інтеграції в Міністерстві розвитку громад і територій;

Кого звільнили в Кабміні:

  • Лідію Гаврилову звільнено з посади голови Державної аудиторської служби України;
  • Євгенію Асташеву звільнено з посади заступника голови Фонду державного майна;
  • Наталю Бойко звільнили з посади заступника міністра з питань європейської інтеграції в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

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Крім того, уряд схвалив низку законопроектів, серед яких: проект пакету законів для упорядкування діяльності з видобутку бурштину, проект закону про легалізацію грального бізнесу, проект закону про підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Також уряд розпочав роботу над інструментами здешевлення кредитів для купівлі земель сільськогосподарського призначення.

Нагадаємо, Кабмін 15 вересня подав до Верховної Ради проект Державного бюджету на 2020 рік.

Джерело: Кабмін 

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