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Факти / Україна

Кличко подав до суду на Гончарука і Богдана – причина

Через звільнення з посади голови КМДА Віталій Кличко подав позови до суду на прем’єр-міністра Олексія Гончарука і керівника Офісу президента Андрія Богдана.

Кличко подав до суду на Гончарука і Богдана – причина

Мер Києва Віталій Кличко подав позови до Окружного адміністративного суду столиці. В одному з них він просить визнати незаконним внесення урядом подання від 4 вересня про звільнення з посади голови КМДА і хоче скасування відповідної пропозиції прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Свої вимоги він аргументує тим, що його повноваження на відповідній посаді мають завершитися не раніше 16 листопада 2020 року.

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Іще один позов Кличка стосується керівника Офісу президента Андрія Богдана.

В ньому йдеться про те, що глава Офісу президента нібито перевищив свої повноваження, коли подав лист до Кабінету міністрів, який став підставою для звільнення Кличка з посади голови КМДА.

Мер Києва вважає, що за відповідне питання відповідають виключно Кабмін і президент України.

Президент Володимир Зеленський іще не погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА.

До слова, мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради із проханням призначити дострокові вибори у столиці.

Джерело: Радіо Свобода

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