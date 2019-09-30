Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук звинуватив менеджмент АТ Укрзалізниця в корумпованості.
Кабінет міністрів вивчає питання якості роботи менеджменту Укрзалізниці у зв’язку з тотальною корупцією в компанії.
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Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що стан залізниці критичний.
– Це, зокрема, через тотальну корупцію, тому що окремі групи впливу заробляють на тендерах, відправляють у ручному режимі локомотиви у своїх інтересах. Ми зараз уважно вивчаємо питання якості роботи цього менеджменту. Найближчим часом дамо цьому відповідну оцінку, – заявив Гончарук.
Раніше Кабінет міністрів затвердив законопроект про заборону експорту бурштину-сирцю, який передбачає зосередження легального видобутку на існуючих копальнях.