В Україні планують заборонити експорт бурштину-сирцю. Відповідний законопроект Кабмін незабаром направить до Верховної Ради.
Кабінет міністрів затвердив законопроект про заборону експорту бурштину-сирцю, який передбачає зосередження легального видобутку на копальнях.
– Головний задум – одночасно комплексно криміналізувати нелегальне вивезення бурштину з України, – заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Згідно із законопроектом, забороняється експорт необробленого бурштину, криміналізується його нелегальне вивезення, спрощується процедура отримання офіційних документів на розвиток копалень для легального бізнесу.
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Гончарук додав, що незабаром законопроект буде внесений до парламенту.
Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін схвалив програму дій уряду, здійснив низку кадрових призначень, а також схвалив законопроект щодо легалізації грального бізнесу в Україні.