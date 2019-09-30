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Факти / Україна

Україна заборонить експорт бурштину-сирцю – Гончарук

В Україні планують заборонити експорт бурштину-сирцю. Відповідний законопроект Кабмін незабаром направить до Верховної Ради.

Україна заборонить експорт бурштину-сирцю – Гончарук

Кабінет міністрів затвердив законопроект про заборону експорту бурштину-сирцю, який передбачає зосередження легального видобутку на копальнях.

– Головний задум – одночасно комплексно криміналізувати нелегальне вивезення бурштину з України, – заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Згідно із законопроектом, забороняється експорт необробленого бурштину, криміналізується його нелегальне вивезення, спрощується процедура отримання офіційних документів на розвиток копалень для легального бізнесу.

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Гончарук додав, що незабаром законопроект буде внесений до парламенту.

Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін схвалив програму дій уряду, здійснив низку кадрових призначень, а також схвалив законопроект щодо легалізації грального бізнесу в Україні.

Фото: УНІАН

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