Забезпечення населення доступом до всіх публічних послуг в онлайн-режимі і високошвидкісного інтернету є пріоритетною метою Міністерства цифрової трансформації України.

У програмі діяльності Кабінету міністрів зазначено, що уряд має намір покрити інтернетом не менше 30 Мбіт/с всі міжнародні автошляхи і створити онлайн-платформу навчання цифровим навичкам.

Для Міністерства цифрової трансформації України визначено такі показники ефективності: забезпечення онлайн-доступу до 100% державних послуг і досягнення показника в 60% використання населенням онлайн-держпослуг.

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У відомстві планують провести інвентаризацію всіх послуг, що надаються держорганами громадянам і бізнесу, усунути частину неефективних, а решту оптимізувати і перевести онлайн.

Також планується розвиток сучасних електронних способів ідентифікації особи, таких як Smart ID і створення єдиного порталу послуг.

– Інвестиції в розвиток цифрових навичок населення є одним з пріоритетів нашого уряду. Тому ми плануємо створити інфраструктуру, яка дозволить українцям масово підвищувати рівень своїх цифрових навичок. Для цього ми плануємо створити онлайн-платформу дистанційного навчання цифровим навичкам і відкрити доступні офлайн-хаби по всій країні, – йдеться в тексті проекту постанови Верховної Ради №2186.

У планах Мінцифри запуск інформаційної кампанії з популяризації платформи дистанційного навчання цифровим навичкам для населення.

Нагадаємо, Кабмін схвалив програму дій уряду, здійснив низку кадрових призначень, а також схвалив законопроект щодо легалізації грального бізнесу в Україні.