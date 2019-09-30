PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Онлайн-навчання та інтернет на міжнародних автошляхах – програма Кабміну

Забезпечення населення доступом до всіх публічних послуг в онлайн-режимі і високошвидкісного інтернету є пріоритетною метою Міністерства цифрової трансформації України.

Онлайн-навчання та інтернет на міжнародних автошляхах – програма Кабміну

У програмі діяльності Кабінету міністрів зазначено, що уряд має намір покрити інтернетом не менше 30 Мбіт/с всі міжнародні автошляхи і створити онлайн-платформу навчання цифровим навичкам.

Для Міністерства цифрової трансформації України визначено такі показники ефективності: забезпечення онлайн-доступу до 100% державних послуг і досягнення показника в 60% використання населенням онлайн-держпослуг.

Читайте: Кабмін планує зменшити держборг у 2020 році

У відомстві планують провести інвентаризацію всіх послуг, що надаються держорганами громадянам і бізнесу, усунути частину неефективних, а решту оптимізувати і перевести онлайн.

Також планується розвиток сучасних електронних способів ідентифікації особи, таких як Smart ID і створення єдиного порталу послуг.

– Інвестиції в розвиток цифрових навичок населення є одним з пріоритетів нашого уряду. Тому ми плануємо створити інфраструктуру, яка дозволить українцям масово підвищувати рівень своїх цифрових навичок. Для цього ми плануємо створити онлайн-платформу дистанційного навчання цифровим навичкам і відкрити доступні офлайн-хаби по всій країні, – йдеться в тексті проекту постанови Верховної Ради №2186.

У планах Мінцифри запуск інформаційної кампанії з популяризації платформи дистанційного навчання цифровим навичкам для населення.

Нагадаємо, Кабмін схвалив програму дій уряду, здійснив низку кадрових призначень, а також схвалив законопроект щодо легалізації грального бізнесу в Україні.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Біометричний паспорт
Україна планує підписати безвіз з 14 країнами (СПИСОК)
Критичний стан і тотальна корупція – Гончарук про Укрзалізницю
Критичний стан і тотальна корупція – Гончарук про Укрзалізницю
Олексій Гончарук
Гончарук: Мета Кабміну – $50 млрд інвестицій для зростання ВВП на 40%
Україна заборонить експорт бурштину-сирцю – Гончарук
Україна заборонить експорт бурштину-сирцю – Гончарук
Кабмін схвалив програму своїх дій і провів кадрові призначення
Кабмін схвалив програму своїх дій і провів кадрові призначення
Дмитро Дубілет
Дубілет запропонував провести електронний перепис населення
гончарук
Низка нових призначень і закон про ринок землі – результати засідання Кабміну
Перезавантаження влади: звільнено директора Укравтодору та керівників ще восьми структур
Перезавантаження влади: звільнено директора Укравтодору та керівників ще восьми структур
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка