З відкриттям ринку в Україні вартість оренди земель сільськогосподарського призначення зросте до 4 тис. грн за 1 га до 2024 року.

Згідно з програмою уряду, з відкриттям у жовтні 2020 року ринку вартість оренди земель сільськогосподарського призначення зросте з 1,7 тис. грн у 2018 році до 4 тис. грн за 1 га до 2024 року.

Таке зростання вартості оренди обумовлене скасуванням мораторію на обіг земель сільськогосподарського призначення.

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В уряді зазначають, що ефективність і продуктивність використання сільськогосподарських земель зростатиме до 6% на рік за рахунок підвищення рівня економічної конкуренції.

Кабмін планує провести дерегуляцію з питань землеустрою, вирівняти податки, ввести запобіжники щодо земельного рейдерства, ввести сучасну інфраструктуру просторових даних.

Раніше Факти ICTV писали, що Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру завершить інвентаризацію сільськогосподарських земель у 2020 році.