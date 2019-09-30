На сайті Верховної Ради з’явилася програма діяльності Кабінету міністрів, в якій прописані основні цілі уряду.

Уряд визначив основні напрямки своєї діяльності протягом наступних років і подав проект постанови №2186 на розгляд Верховної Ради.

Серед основних цілей діяльності Кабінету міністрів визначають:

зростання економіки України на 40%;

залучення $50 млрд прямих іноземних інвестицій;

створення близько 1 млн робочих місць;

скорочення рівня смертності в Україні на 5% і виведення демографічного тренду у позитивну позначку. Мається на увазі, щоб в країні народжувалося більше людей, ніж помирало;

зменшення навантаження на платників податків;

розвиток інфраструктури в країні. Оновити стан 24 тис. км основних українських доріг, побудувати 15 аеропортів та п’ять глибоководних портів;

на 20% зменшити рівень забруднення навколишнього середовища. Цього планують досягти за допомогою зменшення викидів та використання джерел енергії, що менше шкодять середовищу;

забезпечення українців на рівні реального прожиткового мінімуму.

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Велику увагу також приділятимуть розвитку Цифрової держави. Крім того, що всі публічні послуги мають бути доступні онлайн, кожен житель України, який хоче набути цифрових навичок, має отримати таку можливість.

Освіта також відіграє велику роль у програмі Кабміну. Уряд працюватиме над тим, аби щонайменше 95% українських дітей віком 4-6 років отримали дошкільну освіту.

Завдяки економічному зростанню та інвестиціям розраховують на те, що рейтинг України зросте до рівня B+ та A- у 2020 та 2024 роках відповідно. Також буде скорочено бюджетний дефіцит до 1,5% у 2024 році.

Загалом програма діяльності Кабінету міністрів містить 78 цілей, яких потрібно досягнути протягом наступних п’яти років.

До слова, Кабінет міністрів очікує, що після відкриття ринку землі ціна оренди сільськогосподарських угідь зросте до 4 тис. грн за 1 гектар.