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Факти / Україна

Який штраф заплатять кнопкодави зі Слуги народу

Народні депутати з фракції Слуга народу, яких упіймали на кнопкодавстві, обов’язково заплатять штраф – близько 40 тис. грн.

Який штраф заплатять кнопкодави зі Слуги народу

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що два нардепи-кнопкодави зі Слуги народу припустилися дуже серйозної помилки, і вони це розуміють.

На його думку, за це потрібно карати серйозними штрафами.

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– Ми говорили, що штраф повинен бути від 40-50-80 тис. грн, але вони заплатять трохи менше 40 тис. грн, – сказав він.

До слова, раніше депутати-кнопкодави вибачилися перед українцями і заявили, що готові віддати зарплату на благодійність.

Джерело: ЦензорНЕТ

Фото: Dreamstime

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